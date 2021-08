L'attore di Suburra non ci sta e risponde alle critiche dei fan: "Non vi sopporto più"

Sono questi giorni di tensione per Alessandro Borghi, ritrovatosi al centro di alcune polemiche in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate. In occasione di un’intervista al giornale ‘Il Corriere della Sera’, il noto attore ha pronunciato alcune frasi scatenando non poche polemiche sui social. In particolar modo, l’attore è stato accusato di sessismo.

Alessandro Borghi non ci sta e risponde a tutti coloro che lo hanno criticato con un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram. In seguito ad un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, l’attore è stato accusato di sessismo. Il motivo? L’aver dichiarato che un uomo sia poco interessante se non accompagnato da una donna più interessante di lui.

Alessandro Borghi, il noto attore si difende dalle accuse di sessismo: le sue parole

Queste sono state le parole dell’attore rilasciate al noto giornale:

Il merito del fatto che abbia ricominciato da un annetto a questa parte a leggere molti libri è merito della mia fidanzata, la persona più acculturata che io conosca, che divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne.

E ancora:

Credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho.

Le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Borghi hanno suscitato numerose polemiche sui social e l’attore è stato accusato di sessismo.

Dopo la bufera che si è abbattuta su di lui, l’attore di Suburra ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo sui social per rispondere a tutti coloro che lo hanno criticato. Queste sono state le sue parole: