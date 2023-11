Alessandro Cecchi Paone annuncia la data delle nozze con Simone: “La famiglia si allarga”

Nel corso delle ultime ore, Alessandro Cecchi Paone ha annunciato la data del matrimonio con Simone Antolini. I due si sposeranno presso il Comune di Napoli il giorno 22 dicembre, una notizia che ha suscitato un’ampia attenzione nel mondo mediatico.

La relazione tra Alessandro Cecchi Paone, celebre conduttore televisivo e Simone Antolini, giovane studente di scienze giuridiche, continua a gonfie vele. Il loro amore dura ormai da due anni e adesso entrambi sono pronti a coronare il loro sogno con un matrimonio speciale.

La coppia convolerà a nozze il 22 dicembre presso il Comune di Napoli. Inoltre, a far da testimone di nozze al conduttore televisivo sarà Cristina Navarro, la sua ex moglie. A svelare il motivo di questa scelta ci ha pensato lui stesso:

l nostro è stato un grandissimo amore durato 10 anni e basato su una profonda complicità. Si supera sempre tutto se non c’è inganno e bugia e Cristina è stata la prima a sapere di questo cambiamento del mio mondo interiore. Siamo stati molto male, ma non essendoci stato inganno abbiamo superato insieme quel difficile momento.

Non è tutto. Cecchi Paone ha svelato un altro retroscena, ovvero che presto diventerà il padre adottivo della figlia del suo fidanzato Simone Antolini. Il conduttore tv lo ha annunciato parlando di “famiglia allargata”. Queste sono state le sue parole:

Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l’avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata.