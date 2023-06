Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini pronti a convolare a nozze dopo l’estate: l’annuncio

Nel corso delle ultime ore i nomi di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Dopo l’avventura all’Isola dei Famosi, la coppia ha annunciato, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’, che dopo l’estate convolerà a nozze. Scopriamo insieme quali sono state le loro parole.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini presto sposi. Ad annunciare la notizia dei fiori d’arancio è stata la coppia stessa in un’intervista rilasciata al giornale ‘Mio’. Nel dettaglio, Alessandro Cecchi Paone ha rivelato che sposerà Simone Antolini dopo l’estate, in Spagna o in America.

Queste sono state le parole dell’opinionista tv a riguardo:

Aspettiamo l’estate, non abbiamo ancora deciso il posto esatto. Per l’unione civile lui ha i parenti nelle Marche e il mio punto di riferimento invece è a Positano. Per la location del matrimonio egualitario invece i nostri amici ci hanno chiesto di farlo in America, a Miami o a New York.

Ma non è finita qui. L’intervista che Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno rilasciato al settimanale ‘Mio’ è poi proseguita con ulteriori alcune rivelazioni che il divulgatore scientifico ha fatto sulle future nozze con il suo compagno. Alessandro ha infatti rivelato che a fargli da testimone sarà la sua ex moglie: