Di Alessandro D’Amico non si è più parlato dopo la sua storia d’amore naufragata. Il ragazzo è noto per aver corteggiato nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne Trono Gay Alex Migliorini.

Il ragazzo fu anche poi la scelta del tronista, ma dopo pochi mesi i due si sono lasciati. Alessandro D’Amico si è poi ritrasferito in Spagna chiudendo tutti i battenti con il mondo del gossip italiano.

Il giovane corteggiatore ha oggi pubblicato una storia su Instagram in cui è su un letto di ospedale. Poche parole: “Sto bene”. Subito dopo però è spuntato un post molto dolce e commovente in cui appare la foto della sorella e sotto una didascalia che fa pensare che il giovane le abbia donato un rene:

Una promessa che feci a me stesso. Quando a 20 anni mi rendi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre. Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare! Questa volta ho detto no!