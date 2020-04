Alessandro Egger il bambino della Kinder si diletta a fare la Drag Queen sui social Alessandro Egger il bambino della Kinder, diventato attore modello, ora in modo totalmente inaspettato, Drag Queen sui social

Alessandro Egger, probabilmente a sentire questo nome non ci viene in mente niente. Eppure tutti quanti lo abbiamo visto, almeno una volta nella vita. Infatti è uno dei volti più visti e conosciuti, anche se non ce ne rendiamo conto. Ebbene sì, Alessandro Egger è proprio lui: il bambino della Kinder! Assolutamente irriconoscibile, quel bimbo dal viso paffuto a cui eravamo abituati ormai è diventato un uomo.

Alessandro ha 28 anni. Il giovane milanese, dopo essere entrato nelle case degli italiani sulle confezioni di tantissimi dolci, ha continuato la sua carriera sotto i riflettori. Dapprima modello, poi attore e ora, in modo totalmente inaspettato, Drag Queen sui social. Alessandro in un’intervista al Fatto Quotidiano ha spiegato come ha iniziato a cimentarsi con questo diletto così particolare. Ma andiamo con ordine. Dopo aver posato per la Kinder, Alessandro, grazie alla sua straordinaria bellezza, ha iniziato a posare per celebri nomi della moda.

È inoltre comparso in serie TV come The Band e come concorrente in Pechino Express. Infine. Di recente sul suo profilo Instagram ha deciso di iniziare a ballare vestito da donna. Questo per sfidare un’influencer rumena.

Il suo pseudonimo per questi spettacoli è Alexandra, e i suoi video stanno facendo il giro del web. Ecco cosa ha detto lui stesso al riguardo: “Per conoscere bene una donna bisogna immedesimarsi nel personaggio. Devo dire che è fantastico poter esplorare nuove cose. Tutto è nato senza programmarlo, ma mi sono subito ben allineato con questo personaggio. Questo è un modo per esprimere un’altra parte di me”.

A questo punto qualcuno si sarà sicuramente chiesto: cosa ne pensa la fidanzata di Alessandro di tutto questo? La sua fidanzata, Madalina Doroftei, anche lei modella, sembra averlo appoggiato ed incentivato! È lui stesso a raccontarlo in questo modo: “Come ha reagito la mia ragazza? Mi ha appoggiato. Anzi, mi ha pure aiutato a truccarmi.

Quando hai il supporto delle persone a te vicine è tutto più facile. Ora mi scrivono le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. I miei video hanno scaturito una riflessione: sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità. Se proporrò Alexandra anche nelle discoteche? Non credo, ma non escludo di proporlo come personaggio web o televisivo“. Insomma, Alessandro Egger ha trovato un modo sicuramente particolare di passare il tempo in quarantena