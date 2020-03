Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu, risulta positivo al test dell’antidoping Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu a Temptation Island e ora corteggiatore a Uomini e Donne, risulta positivo al test dell'antidoping

Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu in Temptation Island, e attuale corteggiatore nello studio di Uomini e Donne, ha preso un brutto palo. Risulta, infatti, che il ragazzo sia positivo al test dell’antidoping e sospeso, in via precauzionale, dalla sua squadra.

Sappiamo, infatti, che il ragazzo è schiacciatore nella squadra di pallavolo della Sabaudia, che al momento gioca in A3. La Gazzetta Regionale, al riguarda, dice così:

“La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 “Menghi Shoes Macerata Gestioni e Soluzioni Sabaudia” dello scorso 9 febbraio”.

A commentare la decisione ci pensa il presidente della Sabaudia, Alessandro Pozzuoli, il quale, a riguardo, afferma:

“Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping.”

Il bel corteggiatore della trasmissione gestita da Maria De Filippi si trova quindi, come si suol dire, in un mare di guai. La situazione, su questo fronte, risulta quindi molto grave, ma non sul fronte televisivo. Vediamo, infatti, come il ragazzo sia molto apprezzato all’interno dello studio. Inoltre, sappiamo anche come si sia fatto ben notare dal pubblico in Temptation Island, avvicinandosi moltissimo alla concorrente Serena Enardu e diventando, così, il motivo della rottura tra lei e Pago.

Nello studio di Uomini e Donne, invece, lo vediamo nelle vesti di corteggiatore. Il suo ingresso nella trasmissione ha creato sempre molto scompiglio. Infatti, è stato oggetto di lite tra le due corteggiatrici Sara Amira e Giovanna Abate. Dopo una prima indecisione, il ragazzo decide di iniziare il suo percorso con Giovanna Abate. Tra i due c’è un feeling veramente molto forte e, tra le altre cose, anche competitivo.