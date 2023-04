Alessandro Preziosi ha un nuovo amore: ecco chi è la sua fidanzata

L'attore è stato paparazzato in compagnia di una donna conosciuta nell'ambito dello spettacolo: di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Alessandro Preziosi sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? In questi giorni il settimanale ‘Diva e Donna’ ha sorpreso l’attore in compagnia della sua nuova fidanzata, già conosciuta nell’ambito dello spettacolo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Nuovo amore per Alessandro Preziosi. Stando a quanto rivelato dal settimanale ‘Diva e Donna’ pare che l’attore abbia iniziato una storia d’amore con Delfina Delettrez Fendi. Il noto settimanale ha infatti immortalato i due mentre si stavano scambiando un bacio a dir poco appassionato. Per chi non la conoscesse, Delfine Delettrez Fendi è una designer ed erede della nota casa di moda Fendi.

Chi è Delfina Delettrez Fendi, la donna che ha rubato il cuore di Alessandro Preziosi

C’è un altro motivo per cui il nome della nuova fidanzata di Alessandro Preziosi è già noto nell’ambito dello spettacolo. La donna è infatti l’ex compagna dell’attore Claudio Santamaria il quale, a sua volta, è stato legato per molti anni a Vittoria Puccini che è stata fidanzata per anni con Alessandro Preziosi e il loro amore è stato coronato dalla nascita di una bambina.

Questo è quanto rivelato dal settimanale ‘Diva e Donna’ sotto lo scatto del bacio tra Alessandro Preziosi e la sua nuova fidanzata:

Alessandro Preziosi e Delfina Delettrez Fendi: è amore! L’attore e la designer si scambiano un bacio in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana. Preziosi è l’ex di Vittoria Puccini, lei invece 16 anni fa ha avuto una figlia con Claudio Santamaria.

Al momento i diretti interessati non hanno commentato il gossip in circolazioni ma preferiscono vivere la loro storia nel massimo della riservatezza e nel silenzio più totale.