In una lunga intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, Alessandro Preziosi ha raccontato come vanno le cose in questo periodo. L’attore è stato recentemente operato alle corde vocali e, ora, fortunatamente sta meglio.

L’operazione è la conclusione di una diagnosi arrivata qualche anno fa, nulla di grave, ma l’intervento chirurgico è stato necessario per evitare che potesse diventare qualcosa di più serio.

“Trovarono una piccola cosa che sarebbe potuta diventare qualcosa di più serio. E così mi hanno subito operato“. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave. L’attore sta piuttosto bene e il peggio è passato.

Ora, però, le note dolenti sono dal punto di vista lavorativo. Dopo tanti anni in Mediaset, infatti, sembra che per l’amore non ci sia più posto. L’attore è in trattativa per passare in RAI, e riguardo la sua ex azienda spiega:

Non mi metto a criticare le scelte aziendali. Però questa serie è un progetto in cui credo molto, ci abbiamo creduto tutti: la scrittura è potente, il livello del cast è alto, la storia ha un’evoluzione imprevedibile. Mi avrebbe fatto piacere se l’avessero messa a disposizione di una platea più ampia.

Si riferisce all’ultima fiction girata, Massantonio. La serie ha ottenuto un discreto successo in Francia. Secondo l’attore, però, è stata una scelta errata mandare in onda la serie nella stagione estiva.

Per il momento Alessandro Preziosi si tiene anche lontano dal gossip che spesso l’ha messo in imbarazzo. L’attore si gode il tempo con i suoi figli Andrea Eduardo, 26 anni ed avuto dalla relazione con Rossella Zito e Elena, 15 anni, avuta con Vittoria Puccini. Per il momento sembra essere single dopo la rottura con Greta Carandini.