Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini hanno ufficialmente divorziato, lui rivela: “Sono io che mi sono dovuto difendere”

In questi giorni sta facendo molto scalpore la notizia del divorzio tra Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini. La coppia ha deciso di mettere la parola fine al matrimonio e, stando a quanto riporta il giornale ‘Il Messaggero’, la fine della storia tra i due nasconderebbe dei retroscena inaspettati. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

In questi ultimi giorni il giornale ‘Il Messaggero’ ha raccontato il divorzio tra Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini. Stando a quanto rivelato dal noto quotidiano, Cherubini sarebbe stato vittima di alcuni episodi spiacevoli subìti dall’ex letterina. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono io che mi sono dovuto difendere, lei mi ha colpito al volto e ai t*sticoli con un calcio. Ho scoperto che Alessia mi tradiva col maestro di tennis. Avevo il sospetto che avesse una relazione extraconiugale, poi ho scoperto che mi stava tradendo con il suo maestro del circolo Due Ponti Sporting Club di Roma dove andava a fare lezioni al pomeriggio […]

E, continuando con il suo discorso, Fabrizio Cherubini ha aggiunto:

Avevo assunto due collaboratrici domestiche per badare ai nostri bambini che all’epoca avevano tre anni. Lei non c’era mai. Rientrava a casa nel cuore della notte e io non sapevo nemmeno dove fosse stata. Scusate se piango ma sono otto anni che aspetto di parlare in tribunale.

Alessia Fabiani e Fabrizio Cherubini sono stati insieme dal 2008 al 2016. L’amore tra i due è stato coronato dalla nascita di due gemelli: Kim e Keira. Al momento l’ex letterina di Passaparola è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare la vicenda in cui è stata coinvolta. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo.