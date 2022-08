È stata la Ciociara di Avanti un altro, divertente trasmissione preserale condotta sapientemente dall’istrionico Paolo Bonolis assieme alla sua spalla e amico di lunga data Luca Laurenti. La bella Alessia Macari interpretava il suo ruolo di Ciociara dalle forme prorompenti ponendo le sue domande ai concorrenti.

In seguito quest’ultima, ha partecipato all’ edizione del Grande Fratello VIP andata in onda nel 2016 uscendone vincitrice. Una carriera nel mondo della televisione che sembrava aver preso la strada che da anni Alessia sognava. Purtroppo però, la sua partecipazione all’interno delle varie trasmissioni del piccolo schermo è durata davvero poco.

La Macari negli ultimi mesi ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia, in particolar modo alla sua primogenita Neveah nata lo scorso gennaio. La piccola nata dal grande amore con il calciatore tedesco Oliver Kragl l’ha spinta a prendersi una pausa dal suo lavoro in tv.

Di recente però, la stessa Alessia Macari ha tutte le intenzioni di tornare in televisione a tal punto di lanciare un vero e proprio appello. Quest’ultima intervistata dal settimanale Nuovo ha così rivelato il suo grandissimo desiderio e la speranza di poter presto tornare davanti alle telecamere.

Alessia Macari, il disperato appello: “Voglio tornare in televisione”

Per la ex gieffina sembra arrivato il momento di tornare al suo lavoro desiderosa di rientrare in tv; per questo motivo si è proposta per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi che andrà in onda nel 2023.

La bella showgirl ha dichiarato infatti al settimanale Nuovo: “Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia. Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi”.

Alessia aveva anche provato a proporsi alla trasmissione ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci, ma per ora pare che nessuno abbia accolto le sue richieste. Un grido disperato che il giovane volto noto ha lasciato a tutte le aziende televisive in attesa di poter ottenere un ruolo all’interno di qualche trasmissione o reality.

Una richiesta che per ora non è stata accolta da nessuno e che ha lasciato dispiaciuta la giovane Ciociara che per diverso tempo ha fatto divertire il pubblico a casa con la sua spontaneità e il suo modo di fare.