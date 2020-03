Alessia Marcuzzi da Amici di Maria De Filippi: esce dalla quarantena e spiega come ha fatto Alessia Marcuzzi nel ruoto di giudice dopo la quarantena forzata a causa del caso di positività al COVID-19 a Le Iene. Ecco me ha fatto ad uscire di casa

Alessia Marcuzzi è uscita di casa ed ha ricoperto il ruolo di giudice nella puntata di ieri sera del serale di Amici di Maria De Filippi: ma come ha fatto ad uscire di casa visti i divieti posti dal DPCM, non dovrebbe stare in quarantena? A spiegarlo è stata la conduttrice in persona

“Mi fa strano essere qui, è il primo giorno che esco di casa dopo 18 giorni. Ero chiusa in casa perché c’è stato un caso alle Iene ed io ero in una sorta di quarantena e voi siete le prime persone che vedo, è molto strano ma sono molo felice di essere qui. Sono arrivata da sola con la mia macchina, mi sono truccata da sola..”

Alessia Marcuzzi quindi è potuta uscire di casa perché la sua uscita è considerata prettamente lavorativa. Ha compilato l’autocertificazione prevista dal nuovo decreto legge e si è messa in macchina.

Ovviamente, non ha ricorso all’uso di truccatrici e costumiste, ma questa volta ha fatto tutto da sola, come ovviamente la maggior parte delle persone che ancora lavorano nel mondo dello spettacolo. Questa tesi è poi ulteriormente confermata dal fatto che poco prima dello spettacolo, Alessia Marcuzzi, ha avviato una diretta Instagram mettendo in mostra il suo make up

Le Iene si erano proprio fermate qualche settimana fa perché c’era un riscontro di una persona in redazione positiva al COVID-19 di cui al momento non si conosce l’identità. Quel che è certo però è che questa persona aveva lavorato negli studi Elios di Roma e aveva messo a rischio la salute di altre persone.

Fortunatamente la quarantena di Alessia Marcuzzi si è conclusa al meglio, e ci auguriamo che anche i suoi colleghi stiano bene