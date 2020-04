Alessia Marcuzzi senza trucco su Instagram: lancia una sfida social Alessia Marcuzzi prende parte al gruppo di vip che hanno deciso di postare una foto senza trucco, ma fa qualcosa in più: lancia una sfida social

Alessia Marcuzzi ha preso parte al gruppo di vip che, su Instagram, hanno deciso di postare delle loro foto senza trucco e senza filtri. La presentatrice, però, ha deciso di dare vita anche ad una nuova iniziativa social che potrà coinvolgere molte persone: ha lanciato una sfida ai suoi followers.

La foto che Alessia Marcuzzi ha postato è diversa dalle altre: non solo si trova senza trucco e senza filtri, ma non sono nemmeno minimamente nascoste quei piccoli accenni del tempo che scorre sul suo viso. Ad illuminarla, in questo scatto, c’è in effetti solo la luce del sole, che marca tutte quelle piccole, ma belle, imperfezioni.

Nella descrizione, il tutto gira intorno al suo motto “Io sono la mia luce”. Prendendo spunto da questa piccola, ma potente frase, Alessia Marcuzzi ha invitato, tramite una sfida social, tutte le sue followers donne a mostrarsi senza trucchi e senza filtri, baciate dalla loro bellezza naturale.

Così scrive sul suo profilo Instagram la presentatrice: “Ho pensato di invitare anche voi a fare lo stesso!

Scattatevi una foto in primo piano senza make up, con la luce naturale e mandatela su direct al profilo instagram @lucebyalessiamarcuzzi.

Mi piacerebbe riempire il feed di LUCE (che uscira’ fra pochi giorni) con le vostre foto, e chissà…magari fare la mia campagna web proprio con voi come protagonisti!”.

Conclude il suo messaggio motivazionale con questa bellissima e gioiosa frase: “Il mio desiderio e’ quello di valorizzare l’unicità’ di ognuno di noi. Perchè tutti siamo LUCE. #iosonoluce”. Insomma, l’iniziativa è davvero molto bella e, dato il momento così particolare, potrebbe di fatto aiutare molte donne ad apprezzarsi di più di quanto adesso non riescano.

Il trucco e parrucco, spesso, prendono connotazioni improprie: non ci si deve acconciare esclusivamente per ricevere apprezzamenti dagli altri, sarebbe principalmente tempo sprecato. Il vero obiettivo deve essere sentirsi belle e a proprio agio con se stesse. Così si può finalmente sprigionare la luce interiore.