Alessia Merz, da Non è La Rai a Striscia La Notizia: ecco cosa fa oggi

In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”, Alessia Merz si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni in merito alla sua vita privata e professionale. Da Non è La Rai a Striscia La Notizia, ecco che fine ha fatto oggi l’ex velina!

Senza alcuna ombra di dubbio, Alessia Merz ha rappresentato uno dei volti più popolari e amati nel mondo della della televisione italiana. Divenuta celebre grazie al suo debutto in Non è La Rai, l’ex velina vanta di una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Tuttavia, da qualche anno è lontana dal piccolo schermo; alla luce di questo tutti si chiedono: che fine ha fatto?

Lei stessa ha raccontato la sua nuova vita in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera. La Merz ha preso le distanze dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia:

Sempre in hotel, con coperta e cuscino in macchina, una vita assurda. Dai 18 ai 31 mi sono divertita, ho fatto di tutto e di più. Volevo una famiglia. Dopo i primi no hanno smesso di chiamarmi. Ma non sono pentita, sono felice così, non sto mica chiusa in casa con Netflix. Ogni tanto faccio qualche cosetta per togliermi lo sfizio, non ci ho messo la croce sopra.

Successivamente, ha ricordato la sua prima esperienza in televisione. Dopo aver superato i provini a Non è La Rai, la Merz fu invasa dalla preoccupazione:

Mi ritrovai in mezzo a 120/130 ragazzine che lottavano per conquistare la lucina rossa che ti inquadrava. Se per caso la telecamera si posava su di me, qualcuna mi passava davanti apposta. “Oh, scusa, non ti avevo visto”. Per caso trovai un posto libero in prima fila, ma non feci in tempo ad accomodarmi che mi tolsero la sedia da sotto al sedere. “Vai subito in fondo, sei l’ultima arrivata”. Dispetti continui, cattiverie. Passati i trenta giorni, mi offrirono un contratto di un anno, privilegio per poche. Di colpo mi cambiò il mondo. Fissa in prima fila, le stesse ragazze che prima mi detestavano di colpo mi coccolavano, mi portavano l’acqua, mi lisciavano i capelli, mi facevano i massaggini sul collo, sperando di rubare un’inquadratura grazie a me.

Infine, ha parlato anche del rapporto difficile con la sua ex collega Cristina Quaranta a Striscia La Notizia. Queste sono state le sue parole: