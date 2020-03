Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori: è nato Lorenzo, il loro primo bambino Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori: è nato Lorenzo, il loro primo bambino; la gravidanza è stata annunciata qualche settimana fa dall'attore

All’interno della bufera di questi ultimi giorni, ecco arrivare una bella notizia. Alessio Boni, attore, e la giornalista Nina Verdelli sono diventati genitori: è nato il loro primo bambino, Lorenzo. La gravidanza era stata annunciata solo qualche settimana fa dall’attore in un’intervista ed eccola oggi portata a compimento.

Alessio Boni e Nina Verdelli, dopo l’inizio della loro relazione nel 2017, pare che nelle scorse ore abbiano “appeso il fiocco azzurro”, come riporta il settimanale Chi, che ha dato la notizia. L’attore, solo qualche settimana fa, aveva dato la notizia della gravidanza e si dichiarava per nulla spaventato dal dover far coincidere la vita lavorativa con quella familiare.

“No, le cose andranno in modo naturale. Non ci penso neanche. È avvenuto tutto in modo naturale e continuerà a scorrere in modo naturale. Se dovrò prendere del tempo per mio figlio, lo prenderò con tranquillità e dirò di no a certi lavori. Sono sereno.” Così diceva Alessio Boni qualche settimana fa, ma ora il momento è arrivato.

Alessio Boni, nell’intervista sopra citata, racconta quanto il rapporto con Nina Verdelli lo abbia effettivamente cambiato. I due non hanno in previsione di sposarsi, ma pare siano contentissimi della loro relazione. La nascita del bambino, infatti, è il coronamento del loro amore.

Tempo fa, Alessio Boni aveva rilasciato un’intervista per il settimanale Gente e così parla della sua compagna:

“Io e lei ci siamo trovati, è come se suonassero lo stesso spartito. Non mi spaventa la differenza d’età, perché trai due la più vecchia è Nina. È più saggia, più pacata, più paziente di me. C’è il progetto di avere un figlio, forse più di uno. Non mi dispiacerebbe diventare padre a 53 anni, sono pronto e so che mi arricchirebbe. Il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d’accordo.”

Nina Verdelli, infatti, nonostante sia molto più giovane dell’attore, ha fegato da vendere. La donna può vantare dietro le spalle già una bella carriera avviata, sia come giornalista che come scrittrice. Infatti, scrive per giornali come Vanity Fair e ha collaborato in precedenza con testate come Glamour. Ad arricchire il suo curriculum vitae, c’è anche la pubblicazione del libro che uscirà a breve: “Breve storia triste“.