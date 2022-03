Alex Belli al centro delle polemiche. Elena Morali attacca l'attore. Non ha dubbi: "Video finti"

Riflettori puntati ancora una volta su Alex Belli e Delia Duran. L’attore si è reso protagonista di una speciale e significativa dedica d’amore per la sua compagna. Sembrerebbe che tra i due stia pian piano tornando la pace. Ma qualcosa non convince i fans e, il post con la magnifica dichiarazioni finisce sotto accusa.

Le buone intenzioni di Belli infatti non placano le polemiche. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. L’ex gieffino è ormai nel mirino delle critiche già da diversi mesi. Questa volta le accuse si muovono, però, in termini tecnici per così dire.

L’atmosfera romantica che l’attore era andato a creare per questa dedica speciale per la Duran, viene messa in discussione da alcuni fans e non solo. Alex pubblica un video in cui lo si vede impegnato in un’immersione subacquea, con tanto di maschera da sub.

L’attore sorregge tra le mani un cartello con su scritto: “Non disperdere nel mare il nostro amore, custodiscilo, io sono con te”. La scritte è seguita da tanto di data, per certificare l’originalità dello scatto. Ma arriva una critica al vetriolo tagliente come una lama.

La showgirl Elena Morali attacca: “Alex Belli imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri, per i suoi video finti. E magari imparasse pure seriamente a fare sub, invece di photoshoppare i pesci”.

Elena è stata più volte immortalata in situazioni analoghe a quella di Belli, durante le sue immersioni subacquee. La donna non ci pensa due volte a mettere in discussione l’autenticità dello scatto di Alex.

Certo è che il messaggio dell’ex gieffino è molto profondo, ma smuove molte polemiche. Belli sembra determinato nelle sue azioni e nel voler far arrivare alla sua compagna tutto il suo amore e sostegno. Come la prenderà la finalista del GF Vip? Non ci resta che attendere i prossimi risvolti.