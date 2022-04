Alex Belli fa ancora tanto parlare di sé. L’esperienza al Grande Fratello l’ha riportato sul grande schermo e nel bene o nel male, il web impazzisce per lui.

Ancora una volta a commentare la personalità dell‘estroso artista è stata Adriana Volpe che per l’ennesima volta non si è risparmiata:

Cosa penso di lui dopo questo GF Vip? L’avrei asfaltato in ogni puntata, mi sono anche trattenuta un po’. Però Alex è stato camaleontico, è stata la colonna portante di questa edizione e gli va dato il merito di essere stato protagonista sia dentro che fuori dalla casa.

Quando non lo abbiamo più visto, infatti, l’impressione è che stesse mettendo in atto una tattica alla film di Nanni Moretti: “Mi si nota di più se vado e sono in disparte, o se non vado proprio? Sì mi ha portato un regalo dell’Egitto. Quel totem che mi ha donato, avrei voluto darglielo in testa, sono stata fermata dall’esperienza e da vent’anni di carriera.

Anche su Soleil Sorge non mancano parole. In fin dei conti Adriana Volpe ammette la sua importanza nel reality:

“Soleil è stata la colonna portante di questa edizione, si è fatta vedere in tantissime sfaccettature rispetto a come l’abbiamo vista anche in altri reality. Delia è una gran furba, voleva entrate e ce l’ha fatta.“

Gli scontri al tempo in studio non sono mancati. Ricorderete lo sfogo di Alex Belli in una delle ultime puntate in studio: