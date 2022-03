Barù manifesta senza troppi veli una certa antipatia per la coppia Delia Duran e Alex Belli. Il gieffino non si fa problemi a dire ciò che pensa e queste parole sono già arrivate all’orecchio dell’attore, che non ha preso la notizia di buon grado.

Alex si è subito affrettato a scrivere un Tweet di tutto rispetto contro Barù. Ma cosa è successo? Presto detto: i due Vipponi nella casa si stavano confrontando sulle nomination e questa è la goccia che fa traboccare il vaso.

La modella venezuelana confessa al suo coinquilino di averlo nominato. Ma l’uomo risponde a tono: “Non ti sentire in colpa, ti reputo una persona buona ma a te e Alex non voglio più vedervi”.

La dichiarazione di Barù, però, scatena immediatamente la reazione di Belli che torna ad utilizzare i social per inviare una piccante risposta. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

La modella venezuelana confessa la sua nomination e dinanzi alle parole di Barù sul non voler più rivedere né lei né Alex, la gieffina tenta di trovare un punto di incontro. Ma la tensione è alle stelle e l’uomo esagera con le parole. È lo stesso diretto interessato a confessarlo durante uno sfogo con Davide e Manila.

“Dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me”. Poi spiega: “Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto”.

Non poteva mancare la replica di Belli. Ecco le sue parole: “Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??”