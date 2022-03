Alex Belli attacca Davide Silvestri: “Grazie alla chimica artistica ho appassionato il pubblico”

Alex Belli critica duramente le parole di Davide Silvestri vantandosi di aver creato dinamiche durate per 48 lunghe puntate

Alex Belli attacca Davide Silvetri che di recente ha criticato il suo comportamento avuto all’interno del Grande Fratello Vip. In un primo momento i due gieffini erano legati da un’amicizia vera che nel corso dei mesi è andata a sfumare per sempre.

Qualcosa non è andato nel verso giusto, soprattutto da parte di Davide che più volte ha commentato in modo negativo il suo ‘amore libero’ e la particolare amicizia con Soleil Sorge.

Il triangolo tra Alex, Delia e Soleil ha tenuto banco all’interno del reality per gran parte delle puntate, arrivando anche al punto di diventare insopportabile. Moltissimi telespettatori come gli stesi concorrenti avevano affermato di essere stanchi delle loro dinamiche che, oscuravano i percorsi degli altri gieffini.

Ora che la sesta edizione del Grande Fratello Vip è terminata, i dissapori e i pensieri tra i vari concorrenti continuano a creare discussioni e dinamiche social. Negli ultimi giorni infatti, Davide Silvestri e Alex Belli hanno dato vita ad un vero botta e risposta al vetriolo.

Dopo le parole che Silvestri ha rilasciato a ‘Casa Chi’, Alex Belli ha deciso di rispondere per le rime sostenendo quanto la sua ‘chimica artistica’ abbia coinvolto e appassionato il pubblico a casa.

Alex Belli attacca Davide Silvestri: il botta e riposta tra ex gieffini

Il famoso attore di Vivere ha spiegato durante l’intervista quanto il comportamento di Alex abbia stancato nel corso delle puntate e dei sei mesi. Fino alla fine infatti, il marito di Delia Duran ha proseguito entrando e uscendo dalla casa e creando discussioni sia con la sua compagna che con Soleil Sorge.

Un comportamento che ha stancato i telespettatori ma in particolar modo i concorrenti presenti nella casa. Quando Alex ha abbandonato la casa, Davide ha svelato di aver provato un grande sollievo dimostrandosi contento.

Le parole delle dal noto attore però, non sono affatto piaciute al collega che prontamente ha deciso di rispondergli tramite i social. Belli all’interno del suo profilo Instagram ha così commentato le parole di Davide accusandolo di non aver altri argomenti al di fuori di lui.

“Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate. Non certo per la tua iguana!” ha affermato Alex nelle storie Instagram.