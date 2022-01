Alex Belli chiarisce: “L’ho fatto sia con Soleil che con Delia”

Anche ieri in studio era presente Alex Belli che ha avuto un faccia a faccia con Alfonso Signorini dopo l’episodio della scorsa puntata in cui fu letteralmente cacciato via dallo studio dopo le continue interruzioni.

Il conduttore ha cercato di capire le intenzioni di Alex e gli ha chiesto: “Alex, in questo momento quante donne ami?“. E la risposta è come sempre articolata e complicata.

“Io amo una donna che è Delia, mia moglie. Ho un amore per Soleil, che è un amore diverso, anticonvenziale. È un amore cerebrale. È una donna che ti prende di testa, ha un lato dolce e uno un po’ più duro. Di Delia mi manca la sua semplicità e la sua complicità. La sua spensieratezza. Lei mi ha conquistato subito perché ci siamo sentiti liberi, raccontandoci e parlando di noi stessi. Abbiamo vissuto con tutta la spensieratezza e tutta la gioia. Anche lei ha i suoi alti e bassi, ma è una donna pazzesca”.

Il conduttore allora lo ha incalzato chiedendo: “A chi rinunceresti?”.

Fonte: Mediaset

“Io rinuncerei a Soleil e alla sua amicizia per il grande amore e per i progetti d’amore che ho per Delia. E rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Soleil. Sono due forme diverse di amore. Ho fatto l’amore con tutte e due in una forma diversa. Con Soleil abbiamo fatto l’amore dal primo giorno che ci siamo incontrati. Cerebralmente ed è per questo che sulla fisicità, io mi sento denutrito a parlare solo in questi termini” – la risposta dell’attore.

Alex Belli confessa cosa è successo quella notte con Soleil in casa

Infine Signorini fa la domanda che tutti attendevano: “Che cosa è successo sotto le coperte con Soleil?”.

“Sotto le coperte c’è stata una grandissima complicità erotica. Questa è la verità. Parliamo dei peccatori, non parliamo del peccato ma c’è stato tanto erotismo” – insomma come sempre è rimasto nel vago.