Non si placano le polemiche sui social contro Alex Belli e Delia Duran e il loro cane dipinto di rosa. Sappiamo quanto questa pratica sia pericolosa per i nostri amici a quattro zampe che, come ha ricordato qualcuno, non sono dei giocattoli di cui disporre a piacimento. La coppia dovrà affrontare giorni roventi sui social per questa scellerata decisione.

Alex Belli e Delia Duran fanno parlare di loro sui social, in merito al loro cane, che si chiama Bella. I due, infatti, hanno deciso di tingere la pelliccia del cane di un rosa shocking che ha davvero scioccato tutti quanti in rete, dopo la condivisione degli scatti su Instagram.

In molti hanno accusato la coppia di non aver rispettato la dignità del cane, un volpino bianco che è stato tinto di rosa. In seguito la coppia ha pubblicato le foto nel profilo su Instagram aperto appositamente per poter raccontare le avventure del cagnolino di casa Belli, che vanta più di 3mila follower.

La coppia ha portato Bella in un locale milanese che si occupa della toelettatura dei cani. Delia Duran promette al volpino bianco che uscirà più bella di prima. Ed ecco che all’improvviso si vede la cagnolina con coda e orecchie colorate di rosa.

In molti vedendo queste immagini hanno protestato, dicendo che non si usano coloranti sul corpo degli animali domestici. Delia Duran ha però rassicurato tutti dicendo che il nuovo pink look è stato realizzato usando un prodotto naturale, atossico, vegetale, completamente innocuo per gli animali domestici.

Alex Belli e Delia Duran: il cane dipinto di rosa e le polemiche sui social

Il cane non è un giocattolo….un po di dignità…ma ormai….

Questo è solo uno dei tanti commenti che sui social gli utenti indignati hanno lasciato per ricordare che tali pratiche sono dannose per i pets. E c’è anche chi ricorda che tempo fa il cucciolo era stato colorato di rosa, azzurro e bianco.

Dopo la loro Lamborghini Uracan Performante Spider verde acceso da 200mila euro, ecco un altro eccesso di cui avremmo fatto volentieri a meno.