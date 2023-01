Alex Belli e Delia Duran, la coppia confessa: “Siamo pronti a tutto per avere un figlio”

Queste le parole degli ex gieffini: "Siamo pronti a tutti, anche all'inseminazione"

Nel corso delle ultime ore i nomi di Alex Belli e Delia Duran sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno rilasciato un’intervista a ‘Nuovo Tv’ dove ha rivelato alcuni dettagli privati della loro vita. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato la coppia.

Durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia Alex Belli e Delia Duran non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa al settimanale ‘Nuovo Tv’, la coppia ha confessato di essere pronta a tutto pur di avere un figlio.

Questo è quanto dichiarato dai due ex concorrenti del Grande Fratello Vip a riguardo:

Siamo pronti a tutti pur di avere un figlio, anche all’inseminazione.

Alex Belli e Delia Duran hanno poi confessato che il percorso intrapreso per diventare genitori non è affatto semplice, dal momento che è caratterizzato da rinunce e da particolari attenzioni.

L’intervista è poi proseguita con alcune rivelazioni rilasciate dallo stesso Alex Belli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha affermato che sua moglie Delia sarebbe una mamma a dir poco fantastica; lui, invece, sarebbe un padre istrionico.

Alex Belli e Delia Duran pronti ad ufficializzare le nozze? La verità della coppia

L’intervista della coppia al settimanale ‘Nuovo Tv’ è poi proseguita con alcune rivelazioni rilasciate sul matrimonio. Stando alle loro parole, Alex Belli e Delia Duran hanno intenzione di ufficializzare le nozze. Ciò potrebbe avvenire proprio quest’anno.

Queste sono state le parole di Alex Belli riguardo questa vicenda tanto chiacchierata:

Penso di si, vedremo.

Non ci resta che attendere il momento in cui Alex Belli e Delia Duran renderanno pubblico l’annuncio delle nozze. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip l’amore tra i due è più che forte che mai. Alex e Delia non vedono l’ora di mettere su famiglia.