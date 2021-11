Alex Belli e Soleil Sorge non smettono di cercarsi, i due sono sempre più vicini. Nonostante l’attore di Centovetrine sia “felicemente” sposato e anche l’influencer si dice impegnata i due sembrano sempre andare oltre l’amicizia.

Tra i due, come ammette Soleil Sorge, c’è una chimica molto forte: “Noi due siamo energeticamente, mentalmente simili e ci siamo riconosciuti, ritrovati subito. Le parole che lui mi dice sono meravigliose, ma non mi sorprendono. Perché io le sento già dentro, noi siamo molto telepatici“

L’attore, dopo i rimproveri della moglie si era ripromesso di allentare un po’ la corda, ma evidentemente con una pessima riuscita. E come lui stesso ammette, non ce la fa proprio a stargli lontano:

Insomma, i due sono proprio presi e non riescono a star lontani l’uno dall’altra. L’attore prosegue: “Tra noi è tutto un incontro, ci cerchiamo a livello telepatico, è inutile negarlo, ci cerchiamo e ci manchiamo. La nostra connessione diventa sempre più forte e telepatica. Mi fa stare bene, se mi fa stare bene è giusto che io la faccia e me ne freghi di tutti.“

Miriana Trevisan ha commentato anche il focoso bacio tra i due:

A me ha dato molto fastidio quel ‘ti insegno come si bacia, baciamoci’. A me questo avrebbe ferito come moglie, sono sincera non mi sarebbe piaciuto. Ma che cavolo mi devi insegnare i baci al GFVip? Dai, ma che cavolo, mica ci facciamo prendere in giro. Se io fossi stata un’attrice, non insegnerei mai i baci cinematografici al mio amico del cuore. Sicuramente mai davanti alle telecamere.