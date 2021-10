Il flirt (o amicizia) tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a gonfie vele. I due, sembrano essere sempre più complici e ovviamente, il tutto, non passa inosservato agli occhi di Delia Duran, neomoglie dell’attore di Centovetrine.

La modella ha infatti pubblicato alcune frecciatine social dopo gli ultimi trascorsi dei due gieffini. In queste ore, poi Alex Belli sembra essersi confidato anche con Sophie Codegoni parlando dell’attrazione nei confronti di Solei e ha spiegato:

La paura di mia moglie era questa. Lei ha visto le princess, la tua clip e mi ha detto ‘mi raccomando Alex, fai attenzione’. Io l’ho rassicurata. In studio ogni giorno io ho le più belle donne della moda, eppure non succede nulla. Quindi lei deve stare davvero tranquilla. Mi sto vivendo questa avventura in modo molto spontaneo, ma lei non deve preoccuparsi.