La puntata di ieri sera del GF VIP si è aperta con il solito triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Alfonso Signorini chiama all’appello nella super led le due Vippone, per spiegare il loro bacio.

Un lungo spazio dedicato a tutta la vicenda della festa, al bacio tra le due donne e alla posizione di Alex in tutta questa faccenda. Ormai non ci sono dubbi: Soleil è innamorata di Belli. L’influencer lo ha dichiarato apertamente nel corso di un duro confronto con l’attore.

Ma non solo, è arrivata anche una ulteriore conferma nel corso dell’ultima diretta. Alfonso Signorini ha stuzzicato la Sorge che, dopo ripetute domande sulla vicenda, ha risposto: “C’è stato un momento in cui ho cercato di soffocare i miei sentimenti, ma non vorrei mai stare con lui”.

È intervenuto allora Alex, per spendere due parole sia verso Soleil, sia verso sua moglie Delia. A Soleil ha detto: “Per lei ho un amore viscerale, tutte le volte che la vedo stare male io soffro”.

Fonte studio GF Vip

Poi ha parlato anche di sua moglie Delia Duran, protagonista indiscussa di questo triangolo amoroso: “Delia e Soleil sono due cose diverse, il mio amore per Delia è indissolubile, abbiamo vissuto e condiviso tanto insieme”. La Sorge è sembrata evidentemente infastidita dalle parole dell’attore.

Dopo la scorsa settimana, il duro scontro e il forte momento di sconforto, la gieffina chiede la parola ad Alfonso Signorini, per sottolineare che: “Una serie di eventi mi ha fatto aprire gli occhi. Con Alex non vedo nessun futuro”.

Chissà come andrà a finire? Alex Belli ha dovuto abbandonare ancora una volta il gioco e di sicuro questo riporterà un po’ di serenità nella casa più spiata d’Italia. Tornerà il sereno anche tra la Sorge e la Duran? Non ci resta che attendere il corso dei prossimi eventi.