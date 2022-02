Ormai si sa, il Grande Fratello VIP è totalmente retto dal teatrino di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Alex Belli, inoltre nei giorni di permanenza nella casa, si è confidato molto con i suoi vecchi compagni, prima di tutto Davide Silvestri.

L’attore di Centovetrine è consapevole di essere stato il pilastro di questa edizione e non ne fa misero. Inoltre, mette in gioco anche la sua coppia:

Reggo sto ca**o di programma in maniera forte da 5 mesi a questa parte e da te non ho avuto sostegno. La nostra coppia è stata distrutta da questo programma. Non l’hai capito allora? Dobbiamo ricostruire tutto per far vedere chi siamo una sorta di unione di due anime, quindi basta stare a discutere e a battibeccare.

Ma ovviamente, c’è anche un tornaconto. Non è solo amore e sentimento, ma la componente lavorativa gioca un fattore fondamentale in questo show:

Poi devo pensare anche a monetizzare anche una volta fuori, anche te certamente. Perché altrimenti cosa vieni a fare no? Ok che uno si racconta, ma per che cosa? Qual è il motivo tra gli altri di essere venuti qui dentro? Comunque lo facciamo per costruirci qualcosa legato alla nostra carriera. Per fare i reality devi avere tanto pelo sullo stomaco, altrimenti non li fai. Non ci scordiamo che prima di tutto per noi si tratta di lavoro ed è quindi ovvio pensare tra le altre cose, anche alla monetizzazione.