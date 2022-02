Alex Belli ha di nuovo cambiato in corsa le regole del gioco, sembra che abbia abbandonato l'idea di una coppia aperta

Alex Belli è rientrato nella casa del Grande Fratello VIP per riconquistare Delia Duran. Sembra anche che l’attore di Centovetrine ci sia assolutamente riuscito.

I due sono sempre più affiatati, ma ormai non si può più parlare di coppia libera. Se Delia Duran ha raccontato dettagli molto intimi della loro storia, l’attore fa un passo indietro.

Proprio al debutto nella casa di Cinecittà, la modella venezuelana ha spiegato:

Il giorno del suo compleanno gli ho portato anche una mia amica. Io sono fatta così. Mi piacciono le donne. Lo posso dire, senza pudore. È normale questa cosa. Per farti capire come mai eravamo complici, come mai eravamo una coppia che nessuno poteva combattere.

Alex Belli però vedendo la moglie vicino ad altri uomini, in sua assenza, ha cambiato idea. Sembra infatti che da amore libero siamo passati all’amore inclusivo e ha chiesto a Delia Duran di cambiare le regole del gioco:

Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo tutte le carte e le regole. Allora io ti dico che le carte le cambiamo, io ti dico che adesso le nuove regole si chiamano ‘esclusività.

Ma fino a qualche giorno fa per l’attore l’amore era condiviso. Infatti non poche volte ha spiegato di amare anche Soleil Sorge e di essere andato oltre anche con altre donne in presenza di Delia Duran.

Cosa ha fatto per cambiare idea? Evidentemente la vicinanza con Antonino Modugno ha suscitato in lui qualcosa. La permanenza nella casa è ancora lunga, chissà che non cambino idea di nuovo.