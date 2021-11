Alex Belli sembra essere tornato nei ranghi di un uomo sposato. Il famigerato attore di Centovetrine sembra aver improvvisamente cambiato idea su Soleil Sorge. Non troppo improvvisamene visti i recenti rimproveri di Delia Duran.

Dopo la scorsa puntata, in cui la donna è entrata nella casa per bacchettare entrambi i concorrenti, Alex Belli ha avuto un crollo mentale per poi fare un passo indietro, se fino alla settimana scorsa diceva che:

Devo ammettere che a me Sole piace tantissimo. Tra noi c’è tanta affinità capisci?! Noi possiamo unirci e passare dei momenti stupendi. Però senza che andiamo a finire nell’attrazione fisica, che ci potrebbe anche essere, ma tu la trattieni. Perché siamo esseri umani che sanno pensare.

Ora sembra esser tutto cambiato, i diversi baci che si sono scambiati per lui non hanno significato nulla.

Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro.

Insomma, un gran passo indietro nei confronti dell’influencer che inizia ad avere i primi dubbi. I due sposini si sono messi d’accordo fuori dalla casa? Alex Belli prosegue: