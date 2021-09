Alex Belli è già tra i grandi protagonisti di questo Grande Fratello VIP 6, ma sembra che il giovane attore si sia tutelato prima di entrare nella casa. L’uomo ha infatti messo a tacere due persone, una di queste sarebbe Mila Suarez.

L’ex fidanzata di Alex Belli, però, troppo in silenzio non c’è stata e ha rilasciato alcune dichiarazioni sui social riguardante proprio il vippone. Le premesse sono apparse subito forti:

Sembra che a Mila Suarez non sembra esser piaciuta la presa di posizione di Alex Belli, tanto da essersi sentita messa a tacere.

In uno stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura nonché tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro.