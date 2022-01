Alex Belli e Delia Duran continuano ad essere i protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP. Ora, ad entrare nella casa è stata proprio la modella sudamericana che ha già sconvolto gli equilibri della casa.

L’ingresso della moglie di Alex Belli è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in molti non credono che la donna sia entrata davvero per scoprire la verità e farsi conoscere ma che sia l’ennesima storia organizzata dalla coppia.

Nel periodo in cui la donna era in quarantena prima di entrare nella casa di Cinecittà, Alex Belli le ha scritto una lettera ricordandole di essere la donna della sua vita e che vorrebbe che le cose andassero per il meglio:

Cara Delia, eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. – Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio.

L’attore conclude la lettera ricordando alla donna quanto vale e quanto la ama:

Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore.

Basterà a farla comportare “bene” nella casa di Cinecittà?