Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sta facendo discutere anche le persone più intime legate alla coppia. In vista ci sono dei guai per l’attore di Centovetrine che deve fare i conti con il padre diacono.

Sembra infatti che questa situazione non sia proprio andata giù al padre di Alex Belli, diacono. A svelarlo è stato il settimanale Nuovo che in copertina scrive: “Alex Belli, il ‘diavolo’ del Gf Vip ha un papà diacono che dà benedizioni in chiesa“.

Ma non solo sul settimanale di Signoretti, c’è anche una foto del padre con sopra un fumetto: “mio figlio si è allontanato dalla fede!”

Per il momento il padre sembra non volersi esporsi perché è una persona molto introversa e riservata. Solo durante il percorso di Alex al GF VIP si era esposto mandando una lettera al figlio: