Alex Belli incontra Delia Duran: “Il nostro un amore libero”

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa ieri sera, Alex Belli è entrato nella casa per avere un confronto con Delia Duran e Soleil Sorge. Prima, però, ha parlato con Alfonso Signorini e gli ha spiegato di non comprendere come mai la moglie voglia lasciarlo solo perché i fan hanno mandato un aereo dedicato ai “Solex”:

Alex Belli, faccia a faccia con la moglie Delia

“Ci sono rimasto male perché non si può decidere di lasciare una persona sulla base di un aereo dei fan. Ho delle cose da dire a Delia e spero di lasciarle nel cuore un po’ di tranquillità e di pace. Io ho sempre avuto le idee chiare, se voi non le avete forse è perché parliamo di un amore che non può essere inscatolato” – ha detto.

La Duran di tutto punto ha risposto al marito: “Vuoi continuare con questo gioco per la tua mania di protagonismo? Invece di proteggere il nostro amore e il nostro rapporto continui imperterrito a scrivere l’hashtag #solex”. Infatti la modella ha chiesto spiegazioni in merito ai tweet che l’attore ha pubblicato, contenenti la crasi dei nomi di Soleil e di Alex.

“Sto per togliere questo anello e buttarlo via” – ha minacciato la modella, ma l’attore ha continuato a difendere il suo matrimonio: “Il nostro amore è un’altra cosa, è totalitario, incredibile, sono tre anni che viviamo insieme. Continuo a difendere quello che siamo noi. Ti avevo detto di scegliere bene l’interlocutore con cui parli qui dentro. La versione dei fatti che devi dare te è la verità. Quello che siamo noi è un’altra cosa, il nostro è un rapporto libero”.

Delia ci ha tenuto a precisare la natura del loro rapporto: “La nostra libertà non è andare con un’altra donna o un altro uomo”. “Non possiamo discutere per un post e un aereo che passa”, minimizza infine l’ex concorrente.