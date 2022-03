L'attore si è presa la scena mentre Soleil era in studio e l'opinionista non l'ha presa bene.

Soleil Sorge ieri ha fatto il suo ingresso in studio dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini dopo aver mostrato la clip con i suoi momenti più belli ha voluto fare un bilancio con lei su questa avventura durata quasi 6 mesi.

“Ho accettato di partecipare a questo gioco, pensando alle emozioni. Ma per poterle vivere dovevo viverle totalmente e l’ho fatto” – ha detto Soleil.

Il conduttore allora gli ha chiesto se si è pentita di qualcosa. “Di cosa mi pento? Di alcune parole troppo forti che ho detto, di alcuni momenti in cui non ho detto quello che avrei dovuto e di aver fatto soffrire delle persone” – la risposta della ragazza che ha invece ancora saltato il tema fidanzato.

“Del mio privato avete visto tutto, dalle docce a me che dormo, questa me la tengo nel privato, almeno una me la tengo mia…” – la battuta di Soleil che ha messo così a tacere ancora una volta il gossip su un suo presunto fidanzato all’esterno che però non si è mai fatto vivo in questi mesi nemmeno quando le cose con Alex Belli sembravano prendere una brutta piega.

Proprio Alex Belli che ha fatto il suo ingresso in studio rubando la scena a Soleil. Vestito solo con un jeans e una canottiera ha detto: “Ho voluto spogliarmi di tutto, perché la verità è quella che c’è nel nostro cuore. Alla fine quello che conta è quello che siamo noi realmente“.

Soleil ha risposto: “Quello di bello che abbiamo vissuto, la nostra amicizia. È l’unico ricordo che voglio portare con me“. L’attore a quel punto ha cercato di regalargli una collanina dell’amicizia ma Soleil ha risposto piccata: “Ma vai a ca*are. A prescindere da tutto, ti terrò nel cuore. Potevi fare meno, ma il tanto lo apprezzo“.

Adriana Volpe non ha apprezzato molto l’ingresso di Alex in studio che ha rubato così la scena a Soleil: “Questo doveva essere il momento di Soleil, ma hai voluto fare l’entrata, il regalo…” – le sue parole.