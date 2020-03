Alex Belli spiega perché è finita con Katarina Raniakova: la gravidanza non arrivava In una lunga intervista, Alex Belli parla della sua vecchia relazione con Katrina Raniakova, raccontando dei motivi per i quali i due hanno deciso di lasciarsi

Il modello, attore e fotografo italiano Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli, racconta, in un’intervista, come sta attualmente andando la sua relazione con Delia Duran, ma concentrandosi anche sulla sua precedente relazione con Katarina Raniakova e sui moti per i quali quest’ultima è finita: una gravidanza che non arrivava mai

Il ragazzo, contento ed entusiasta, racconta come la sua relazione con Delia Duran stia andando a gonfie vele. I due, infatti, si trovano più che d’accordo nel mettere su famiglia per coronare il loro amore. Con questa dichiarazione, il ragazzo conferma come lui e la sua compagna si siano finalmente lasciati alle spalle una brutta vicenda che li ha coinvolti ad ottobre. Si tratta di un’aggressione.

Si è convinto, quindi, che questo sia il momento giusto per diventare papà e, in questo, vede il più totale appoggio della sua compagna. L’obiettivo è quello di diventare genitori entro l’anno. A proposito afferma: “Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori.”

L’attenzione, però, poi si sposta sulla fine del suo precedente matrimonio con Katarina Raniakova e delle motivazioni che li hanno portati a chiudere il loro rapporto. Dopo che i due sono convolati a nozze, nel 2013, il rapporto sembrava andare bene, fino al momento del divorzio, dopo quattro anni. La modella, a riguardo, in uno sfogo sui social, parlò del fatto che lei non riuscisse ad avere dei figli con lui.

Alex Belli, a riguardo, non aveva mai dichiarato nulla, fino a aquesto momento. Il ragazzo dichiara così nell’intervista sopra citata: “Non l’ho mai raccontato fino a ora, ma il fatto di non essere riusciti a diventare genitori è stata la causa del fallimento del nostro matrimonio: ci abbiamo provato e non ha funzionato, i traumi non sono stati indifferenti e gli strascichi dolorosi”.

Da quanto pare, quindi, il punto forte della relazione tra Alex Bellie e Delia Duran sta proprio nel fatto di provare ed, eventualmente, riuscire a mettere su una famiglia, cosa che non è riuscito adottenere dal precedente matrimonio.