Alex Belli ha pubblicato un tweet in cui spiega di voler lasciare ufficialmente Delia Duran: le sue parole

La soap opera tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è ormai giunta ad un punto di non ritorno. I telespettatori sono stufi di questo triangolo amoroso tanto che in molti, ormai, credono che sia tutto organizzato.

Ora, il “man” ha messo in atto l’ennesimo colpo di scena: Alex Belli ha deciso di lasciare ufficialmente sua moglie Delia Duran. Ovviamente, l’attore di Centovetrine non si è smentito e ha concluso il suo matrimonio con un tweet:

Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola.

C’è poco da interpretare, sembra che l’attore abbia fatto la sua scelta e preso le distanze. Ormai tutti son convinti che Alex Belli sia totalmente innamorato di Soleil Sorge che ricambia ufficialmente il suo amore. I due non hanno coraggio di ammettere però che la loro passione è molto più di un’amicizia.

Solo ieri sera, l’ex marito di Delia Duran è entrato nella casa per ricordare alla donna quanto sia innamorato e quanto i due ci abbiano messo per realizzare il loro amore e la loro “libertà”, così come la chiama lui.