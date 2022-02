Alex Belli è entrato nella casa del Grande Fratello VIP e si è preso già le sue libertà. Il bell’attore sta decisamente ritrovando un rapporto con la bellissima Delia Duran.

Proprio alla moglie sembra piacer molto la new entry della casa Antonio Modugno. Proprio a lui si è rivolto appena entrato nella casa del GF per fargli i complimenti:

“Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con Delia. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. […] Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok. Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme.”

Ma presa confidenza, Alex Belli ha confessato anche al giovane di vivere sempre rapporti aperti e ha confessato che la moglie è molto presa da lui:

Lei però dice altro perché va in overbooking. Come quando lei ha detto ‘mi piacerebbe farlo con te Antonio e Alex’ ok, per me ci può stare, ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico ‘sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF Vip’. Qui ti inserisci dentro un bel cespuglio. Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza e porto anche una mia amica.

Alex Belli è tornato sull’argomento amore libero e ha spiegato di non avere barriere e pregiudizi: