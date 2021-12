Alex Belli, parla un’altra ex. Helen Scopel: “volevo denunciarlo”

Alex Belli è stato uno dei personaggi più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello VIP. L’attore è stato attaccato da diversi fronti, il motivo dell’attacco è da ricercare nel presunto flirt con Soleil Sorge.

Dopo le varie scenate nella casa del Grande Fratello VIP, diverse ex fidanzate di Alex Belli sono tornate all’attacco spigando che l’attore è un vero e proprio traditore seriale.

Non solo Mila Suarez, ma anche Katarina Raniakova hanno attaccato l’attore. Ora è spuntata un’altra ex fidanzata a segnalare comportamenti poco consoni dell’attore di Centovetrine. Si tratta di Helen Scopel che ha spiegato:

Inoltre, Helen svela di essere lei la donna con cui è stata tradita Katarina: “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo.”

L’attrice ha poi spiegato che il suo pensiero va a Delia Duran che proprio come le altre sarebbe una vittima:

Non è vero che dice le cose chiare e non è un uomo corretto. Lui non si comporta come un vero marito e mi dispiace per Delia. La verità è che ama soltanto se stesso. Mi auguro che la Duran ci ragioni e concluda tutto. Il suo matrimonio? Dai ma avete visto, aveva gli sponsor ed ha fatto tanti cambi d’abito. Se lui e Delia sono una coppia aperta? Dico la verità? A Milano questa voce gira, è vero che dicono questo. Quindi non lo nascondono adesso