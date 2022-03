Alex Belli torna al GF Vip a settembre? Le sue inaspettate dichiarazioni

Alex Belli torna al GF Vip a settembre? La probabilità si fa molto alta dopo le parole rilasciate dallo stesso attore all’interno di una lunga intervista. All’ex gieffino sembrano non essere bastati sei lunghi mesi di dinamiche create insieme a Delia Duran e Alex Belli.

Quest’ultimi nei lunghi mesi del Grande Fratello Vip hanno dato vita a diversi colpi di scena che più di una volta hanno scatenato la rabbia dei telespettatori. Nonostante questo e nonostante la squalifica di Alex nel corso del reality, quest’ultimo sembra pronto a tornare nella casa a settembre.

Durante la finalissima avvenuta lo scorso lunedì con la vittoria di Jessica Selassié, Alfonso Signorini ha confermato la presenza della settima edizione del GF Vi che partirà a settembre. Un’affermazione che nessuno si sarebbe aspettato e che preannuncia l’inizio e l’arrivo di nuovi concorrenti dopo le vacanze estive.

A distanza di quale giorno il noto attore del piccolo schermo ha confermato a ‘Casa Chi’ di poter tornare nel reality durante la prossima edizione. Parole che hanno scatenato la rabbia dei social che non sono d’accordo con un suo possibile ritorno in casa.

Alex Belli torna al GF Vip a settembre? Le sue dichiarazioni

Il famoso attore del piccolo schermo nella giornata di ieri intervistato a Casa Chi, ha svelato un suo possibile ritorno all’interno della casa più spiata d’Italia. Alfonso durante la finalissima ha confermato la settima edizione a settembre e potrebbe vedere ancora una volta Alex Belli come concorrente.

“Se tornerò nella prossima edizione? Ma sai, per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva; quindi, voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere” spiega Alex durante l’intervista.

Con queste parole Alex ha così lasciato un grandissimo dubbio nella mente dei telespettatori che non hanno intenzione di vedere ancora una volta l’ex gieffino in casa. Le sue dinamiche e il suo modo di fare sembrano aver stancato nel corso di questi ultimi sei mesi.