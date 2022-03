Alex Belli torna in tv: ecco in quale famoso programma lo vedremo

Alex Belli torna in tv stando alle indiscrezioni dell’influencer Deianira Marzano: ecco in quale programma vedremo l’ex concorrente del GF Vip 6

Alex Belli torna in tv e ancora una volta si rende protagonista di alcune affermazioni che hanno lasciato tutti i telespettatori molto sorpresi. Il temperamento e il carattere dell’ex gieffino dopo la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini sembra aver conquistato la curiosità di diversi programmi televisivi.

Il noto attore infatti, stando al alcune sue dichiarazioni potrebbe prendere parte ad un nuovo show iniziato da qualche settimana. A rivelare questa inaspettata partecipazione è stata l’influencer Deianira Marzano all’interno del suo profilo Instagram. Ancora una volta Alex sembra aver ottenuto ciò che voleva, prendendo parte all’ennesimo reality pronto a creare nuove e determinanti dinamiche.

L’ex gieffino della sesta edizione del Grande Fratello Vip nelle scorse settimane aveva lanciato una piccola frecciatina nei confronti delle partecipanti di La Pupa e il Secchione. Alcune delle pupe presenti nel programma infatti, hanno avuto a che fare con Belli sia personalmente che in ambito lavorativo.

Alex Belli torna in tv: ecco in quale programma lo vedremo

L’influencer Deianira Marzano all’interno del suo profilo Instagram ha così rivelato un’indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole. Ancora una volta Alex prenderà parte ad un nuovo programma televisivo ovvero La Pupa e il Secchione.

Nei prossimi giorni infatti, l’ex gieffino sarà presenta ad una nuova registrazione dello show condotto da Barbara D’Urso. Deianira infatti, ha così affermato: “Vi faccio un nuovo spoiler. Alex Belli di cui non sentivamo parlare da 10 minuti sarà ospite alla Pupa e il Secchione Show”.

Questa sua affermazione arriva dopo alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Alex a ‘Casa Chi’. L’attore non aveva mai negato una possibile partecipazione a La Pupa e il Secchione spiegando: “Mi chiedi di giurare che non parteciperò a La Pupa e il Secchione? Sai che questa cosa non la posso dire per più di un motivo”.

“Prima di tutto perché nel nuovo programma di Barbara ci sono dei personaggi inseriti grazie alla mia storia. Quindi in molti sensi sono già coinvolto. Però non sono un secchione e nemmeno un pupo, in verità sono più un circense. Posso dirvi che riguardo a questo show ci sarà un filone che continuerà nella trasmissione” terminò Alex Belli.

All’interno del programma condotto da Barbara D’Urso, Alex potrà ricevere la sua casa amica Soleil Sorge ma anche l’ex fidanzata Mila Sarez.