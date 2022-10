Alex Nuccetelli su Ilary Blasi: ecco quando spende ogni mese per la villa

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce sempre più di dettagli. Di recente Alex Nuccetelli è tornato a parlare dell’ex moglie del calciatore ed ha dichiarato quando spende ogni mese per la villa all’Eur. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione di un’intervista rilasciata sulle pagine del settimanale “Nuovo”, Alex Nuccetelli ha svelato nuovi retroscena sulla vita privata di Ilary Blasi e sul rapporto che aveva con il suo ormai ex marito.

Stando a quanto sostiene l’amico di fiducia di Francesco Totti, la showgirl romana avrebbe uno stile di vita molto costoso. Infatti, l’ex coppia per mantenere la casa spendeva circa 60 mila euro ogni mese. Queste sono state le sue parole:

Vive in una villa pazzesca. Per mandarla avanti ci vogliono almeno 60mila euro al mese fra personale di servizio e bollette. E le entrate di Francesco non sono più quelle di una volta.

Per quanto riguarda il rapporto tra Ilary Blasi e Totti, il pr romano ha affermato che la conduttrice era poco passionale nei confronti del suo ex marito:

Lui era veramente dolcissimo con lei, anche impacciato, ma da parte di Ilary non c’è mai stata passione. Quando lei tornava da Milano, dove lavorava, gli diceva che aveva “mal di testa”. Povero Francesco, era giovane, con gli ormoni a mille: come si può pensare che le stesse attaccato tutta la vita, in quelle condizioni? Mi sorprendo che siano durati venti anni. La mia idea è che siano stati gli interessi economici a tenerli insieme. Francesco è un facilone, un bonaccione: si è fatto mettere in mezzo.