Alexina Graham, ex modella di Victoria’s Secret positiva al Coronavirus Alexina Graham, ex modella di Victoria’s Secret positiva al Coronavirus racconta la sua malattia: "vomitavo e andavo in bagno contemporaneamente"

Alexina Graham, ex modella di Victoria’s Secret risultata positiva al Coronavirus, racconta la sua malattia: “vomitavo e andavo in bagno contemporaneamente”. La bella modella ha contratto la malattia mentre era nella sua città natale, Worksop, nel Regno Unito. Ecco il suo racconto.

L’ex Victoria’s Secret angel Alexina Graham è stata ricoverata in ospedale alla fine della scorsa settimana, dopo aver iniziato a presentare gravi sintomi di coronavirus. “Stavo vomitando e in bagno contemporaneamente più volte durante il primo giorno”, ha scritto Graham sul suo profilo Instagram.

“Mi veniva la febbre e poi quando passava avevo forti brividi, ero senza fiato, non riuscivo ad articolare frasi complete, avevo la testa leggera, il respiro corto, ho perso la capacità di essere in grado di parlare correttamente in frasi complete, i miei polmoni non mi permettevano, il mio petto era contratto, non ero in grado di entrare e uscire dal bagno da sola, avevo bisogno di aiuto per salire e scendere dal letto e persino mangiare era diventato doloroso!!”

Alexina Graham vive a New York, ma era stata in Sud Africa con sua sorella per un lavoro come modella quando la pandemia è iniziata, aveva deciso di tornare nella sua città natale di Worksop, nel Regno Unito e di affrontare la situazione nella casa di sua sorella.

“Non volevo rimanere bloccata da sola”, ha detto al Daily in un’intervista che ha fatto la scorsa settimana per e-mail appena prima di iniziare a mostrare i primi sintomi.

“Inoltre, mia sorella era lì, pronta e mi ha riempito il suo frigorifero. Non ero affatto preparata”.

Cinque giorni dopo, Alexina Graham afferma di sentirsi più forte ogni giorno e ha ringraziato sua sorella in particolare per aver supportato e aiutato lei e il servizio sanitario nazionale britannico, che fornisce assistenza sanitaria gratuita e universale a tutte le persone nel Regno Unito.

Allo stesso tempo, Graham ha implorato i suoi fan e tutti di prendere tutte le misure necessarie per fermare la diffusione del virus.

“Per favore, prendetelo sul serio e per favore, restate a casa”, ha scritto la modella. “Alcune persone non lo stanno ancora prendendo sul serio. Vedo che ci sono ancora incontri in corso e persino feste in casa! Per favore, state a casa da soli o con i vostri cari!”