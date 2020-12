Alfonso Signorini, concorrente fuori dal GF Vip: “Aveva pretese impossibili”

Ginevra Lamborghini avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa a breve. Ma Alfonso Signorini ha annunciato che la ragazza non parteciperà al GF Vip. La news è stata proclamata in un diretta di Casa Chi. In quel frangente, il conduttore ha anche spiegato il motivo di questa scelta: “Pretendeva non si parlasse della sorella Elettra e della sua famiglia”. Ginevra, dal canto suo, è totalmente in disaccordo e sostiene che quelle di Signorini siano menzogne.

La sorella della “twerking queen” ha spiegato il suo punto di vista tramite instagram che su Instagram, negando tutto. Ginevra spiega che non aveva avuto assolutamente nessuna delle richieste elencate da Signorini. Ma non solo, la Lamborghini assicura di non aver ricevuto nessuna comunicazione dal conduttore o dalla redazione. Alfonso, quindi, avrebbe comunicato al pubblico che Ginevra non avrebbe partecipato, senza aver avvertito la diretta interessata.

Nel post di risposta spiega: “Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi hanno sempre insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da alcuna “presunta pretesa” beh lo state già facendo, peccato per le scivolate di cattivo gusto”. Quella di Alfonso Signorini, sbandierata su Casa Chi, è tutta un’altra versione dei fatti.

Signorini spiega che, nonostante fosse tutto organizzato e pronto per il suo ingresso, la redazione ha dovuto desistere dall’includere Ginevra tra i gieffini, proprio per via delle sue assurde e irrealizzabili pretese: “lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si parlasse né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accorso, né della sua famiglia. Ma allora scusa di che parliamo?”. Non solo, Signorini racconta anche di aver cercato un compromesso, riducendo le domande su Elettra e il suo rapporto con Ginevra ad argomenti molto generici. Pare, infatti, che tra le due non corra buon sangue: “Una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra’. Però sono scelte sue. Io su quelle cose non ci entro”.

Alfonso Signorini spiega, nelle pagine della sua rivista Chi, che Ginevra Lamborghini avrebbe avuto tutta l’intenzione di entrare nella casa all’insaputa del resto dei suoi familiari. Avrebbe giustificato la sua assenza in casa con una scusa, come il soggiorno a casa di una sua amica. Ecco cosa è stato scritto sul settimanale: “La Lamborghini jr. ha nascosto il suo ingresso nella Casa a tutta la sua famiglia. Lo ha fatto fino all’ingresso nel reality, mantenendo anche alle sorelle e dicendo di trovarsi fuori casa da un’amica”. Ma queste dicerie potrebbero essere tranquillamente smentite dalla diretta interessata che, a quanto confermano le foto sol suo profilo instagram, ha un bellissimo rapporto con la sorella Luisa Peterlongo.