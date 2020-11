Al Grande Fratello VIP è tempo di nuovi ingressi. Questa volta, e forse è quella buona, il nuovo concorrente farà felice Tommaso Zorzi. Tutte chiacchiere? No, parola di Alfonso Signorini. Il conduttore conferma tutto.

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi ha chiesto che a raggiungerlo ci fosse un altro concorrente omosessuale. Il motivo è da ricercare nel fatto che il ragazzo si sentirebbe più a suo agio anche nell’affrontare conversazioni più delicate.

Alfonso Signorini, come conferma Giornalettismo ha fornito qualche indizio in più che ha già mandato in subbuglio le followers dell”influencer.

È un gran bel ragazzo, compirà trent’anni a cavallo fra dicembre e gennaio, Tommaso non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram. Tommaso riempie di like questa persona, ma non viene filato neanche di striscio. Sarà dunque felicissimo di vederlo varcare la porta rossa.

Insomma, è come una caccia al tesoro. Zorzi su Instagram segue “solo” 556 persone. Siamo sicure che il suo fanclub non farà fatica a risalire al nome. Inoltre, anche Gabriele Parpiglia ha fornito qualche dettaglio:

Posso dirvi che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il GF ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere.

Insomma, che sia la volta buona anche per Tommaso che di pene in amore ne ha già passate abbastanza? Proprio le sue peripezie in amore l’hanno portato a scrivere un libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”.

Al momento non si sa quand’è previsto l’ingresso, ma non sembra essere per questo venerdì. Tuttavia, la produzione del Grande Fratello è imprevedibile, che sia già in arrivo la sorpresa? Lo scopriremo senz’altro presto. Al momento, non ci resta che attendere.