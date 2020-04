Alfonso Signorini: età, carriera e vita privata del giornalista Scopriamo qualche dettaglio in più sulla carriera professionale del conduttore del Grande Fratello Vip 4

Alfonso Signorini ha dimostrato di sapersela cavare bene anche nelle vesti da conduttore televisivo. Il noto giornalista e direttore del settimanale ‘Chi’ ha condotto la quarta edizione del Grande Fratello Vip con grande disinvoltura. Il GF VIP 4 è stato seguito da 3.414.000 di telespettatori, terminando la sua cavalcata con uno share del 18,83%.

Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla carriera professionale e sulla vita privata di Signorini.

Alfonso Signorini: biografia, carriera professionale e vita privata

Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 aprile del 1964. Si è laureato in Lettere classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Per diverso tempo è stato un insegnante. Ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo collaborando con la rivista Panorama, successivamente è passato a ‘Chi’ dov’è subito diventato direttore responsabile. Nell’estate del 2008, pur mantenendo la sua posizione di direttore per il settimanale Chi, è diventato direttore del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Nel 2002, Signorini ha fatto il suo esordio in televisione come ‘ospite fisso’ del programma Chiambretti c’è, trasmissione condotta da Piero Chiambretti. Alfonso, nel corso della sua carriera, ha preso parte anche a tanti programmi Tv: L’Isola dei Famosi (opinionista 2003, 2007 ‘Rai’ 2015-2016 ‘Canale 5’), Verissimo (opinionista, 2006-2012), Grande Fratello (opinionista 2008-2012), Grande Fratello Vip (2016-2018) The Winner Is (2017). Nel 2020 ha condotto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, che ha avuto un buon successo in termini di ascolto. Al GF Vip 4 Alfonso Signorini ha avuto al suo fianco due simpaticissimi opinionisti Wanda Nara e Pupo.

Signorini dichiaratamente omosessuale, per anni è stato il compagno di Paolo Galimberti (imprenditore e politico italiano). Paolo e Alfonso, ad oggi, stanno ancora insieme? Al momento a questa domanda non sappiamo darvi una risposta certa. Alfonso Signorini su Instagram ha tantissimi fan, la sua pagina ufficiale conta infatti ben 804 mila followers.

Altre curiosità su Alfonso Signorini

Età: 56 anni

Segno Zodiacale: Ariete