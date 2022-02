Il conduttore non ha apprezzato il modo in cui il giovane tratta Sophie

Dopo l’ennesima lite dei giorni scorsi ieri in puntata al Grande Fratello Vip si è parlato della vicenda Alessandro Basciano – Sophie Codegoni. Il giovane è arrivato anche a tentare di aprire la porta rossa per lasciare la casa dopo l’ennesimo battibecco.

Alfonso Signorini ha cercato di chiarire la situazione. Antonio Medugno ha lanciato una frecciatina dicendo: “Sono qua da una settimana e hanno litigato 5 giorni…”. Il conduttore ha attaccato Alessandro per il modo in cui parla e tratta Sophie.

“Da spettatore sentire come tratti Sophie quando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce…E’ una roba orrenda” – ha detto Signorini.

Ma Basciano non ha accettato molto queste accuse e ne ha approfittato per prendere la pazza al balzo e chiarire che “Sono successe cose peggiori qua dentro…”.

Fonte: web

Il conduttore è sembrato poco interessato a ciò che è successo nella casa e ha chiarito: “Non m’interessa niente…Ribadisco che dire certe cose a una donna è orrendo…Non va bene…”.

Sophie ha difeso il giovane dalle accuse di Alfonso Signorini

Alla fine è intervenuta Sophie difendendo il giovane. Ha detto che Alessandro non è come lo si dipinge perché mai permetterebbe ad un uomo di comportarsi male nei suoi confronti.

Lo difendo perché lui sa che sbaglia nei modi…” – ha detto Sophie. Insomma la coppia sta attraversando dei momenti di alti e bassi ma pare vogliano fare le cose per bene.

Intanto dopo il chiarimento per Basciano è arrivata la gradita sorpresa dell’incontro con sua sorella che nei giorni scorsi aveva attaccati in un’intervista Sophie.

“Non ho niente contro di voi, mi piacete…Però cerca di capire perché ci sono questi alti e bassi…Non vanno bene in questa situazione…” – ha voluto metterlo in guardia. E alla fine c’è stato anche l’incontro con Sophie con il chiarimento che lei non ha nulla nei suoi confronti e anzi la vede bene insieme al fratello.