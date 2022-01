Alfonso Signorini gela Sophie e Alessandro: “Litigate quando bevete troppo, vi sembra normale?”

Alfonso Signorini torna a parlare di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ormai diventati una coppia di fatto. Negli ultimi giorni Basciano non si è di certo comportato bene con la gieffina. I due continuano a scontrarsi e delle volte le parole sfuggono di bocca, dando vita a dei veri e propri strafalcioni.

Fonte Studio GF Vip

Questo è ciò che è successo ai due giovani, che spesso si lasciano prendere la mano dalla troppa istintività. E qui che interviene in diretta Alfonso Signorini: “I vostri alterchi avvengono sempre quando c’è un bicchiere di troppo, al sabato o agli apericena, oppure durante il giorno. La notte, inspiegabilmente, risolvete i problemi sotto le coperte e vi sembra un’altra vita. Vi sembra un atteggiamento maturo?”.

Chiamato in causa, Basciano cerca di dare voce ai suoi sentimenti: “Io la amo anche nelle sue contraddizioni, vogliamo vivercela senza problemi”. Sophie, nonostante tutte le vicissitudini della settimana, spende delle belle parole: “Il punto è che noi siamo entrambi molto istintivi, ma ci siamo resi conto che ci vogliamo davvero bene”.

I litigi sembrano essere ormai un lontano ricordo. Oggi in puntata si decanta l’amore. C’è solo un problema caratteriale da dover risolvere: questa particolare testardaggine e questa estrema impulsività. Alfonso Signorini insiste e si fa promettere che ci sarà da parte loro una netta regolata, soprattutto nell’esprimere determinate parole.

Alfonso Signorini svela ai concorrenti le dichiarazioni della sorella di Basciano

Il conduttore mette al corrente i due neo piccioncini delle dichiarazioni da poco rilasciate dalla sorella di Alessandro a DiPiù, su cui si può leggere: “Fai pace con te stesso. Forse per te sarebbe più giusta Jessica, più grande e più matura”. Basciano non la prende bene: “Anche se lo ha detto mia sorella, mi dissocio da tutto quello che ha detto. Non sta qui dentro, non sta vivendo qui e non sa cosa si vive qui. Conoscerà Sophie e si ricrederà certamente”. La Codegoni replica: “Probabilmente è stato fatto tutto per cercare di fare più audience”.