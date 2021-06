Alfonso Signorini è da anni sulle cresta dell’onda. Giornalista, direttore del settimanale Chi e oggi anche conduttore del Grande Fratello Vip. Anche per la prossima edizione del reality in partenza a settembre il conduttore sarà al timone e in queste settimane è al lavoro per allestire il cast. Un momento molto importante perché spesso il successo di un reality è dovuto anche alla scelta del cast corretto. Insomma due lavori, moltissimi impegni per Alfonso Signorini. Seguendolo in televisione vi sarete sicuramente accorti della vistosa cicatrice che ha dietro la testa. Sapete come mai?

Fonte: Mediaset

Tutto ebbe inizio nel 2014 quando era al timone del programma Kalispera. Durante uno delle puntate, in diretta, mentre stava intervistando Sabrina Ferilli e Christian De Sica, cominciò a sentirsi male. Raccontò tempo dopo che aveva sentito il sudore colargli lungo la schiena ed era arrivato a fatica alla fine. Subito dopo si era recato in ospedale dove gli avevano riscontrato 40 di febbre. Tornato a casa aveva atteso il responso dell’esame del sangue. Un responso che nessuno si augura di ricevere: leucemia mieloide. I medici gli consigliarono subito il riposo.

Il 27 dicembre dello stesso anno iniziò la terapia che ha culminò con un delicato intervento alla testa di cui è rimasta una cicatrice. La sua non è stata una lotta semplice, perché si tratta di una malattia insidiosa che vede l’aumento dei globuli bianchi che non funzionano nel modo giusto.

In una successiva ospitata a Domenica Live aveva aggiunto che, al momento della diagnosi dirigeva 2 giornali, partecipava a diversi programmi e assisteva la madre. “La vita ti chiede sempre indietro il conto” aveva detto. L’esperienza l’ha segnato cambiando il modo in cui guardare alla vita, adesso infatti comprende il valore più profondo delle cose.

Infatti oggi Alfonso Signorini è testimonial della Fondazione malattie del sangue e appena possibile non manca di sensibilizzare le persone su questo argomento che interessa ogni anno tantissime persone in Italia.