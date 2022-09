Alfonso Signorini rompe il silenzio: la verità sulla storia d’amore con l’ex storico

Senza alcuna ombra di dubbio, Alfonso Signorini è uno dei conduttori televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Di recente il direttore di “Chi” ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita privata dichiarando la verità sulla storia d’amore con il suo ex storico. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Alfonso Signorini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente, il conduttore del Grande Fratello Vip è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni che lui stesso ha rivelato nel corso di un’intervista.

Alfonso Signorini ha alle spalle una lunga storia d’amore con il suo ex storico, Paolo Galimberti. La coppia ha condiviso ben 18 anni di vita. Nonostante il conduttore abbia sempre preferito mantenere il massimo riserbo per la sua vita privata, in occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere Della Sera” sono spuntati fuori alcuni inediti retroscena:

Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene

Ad oggi il direttore di “Chi” si dichiara single ma non nega di essere molto innamorato. Queste sono state le sue parole:

Sulla carta sì ma sono molto innamorato. Sa quando non vedi l’ora di ricevere un messaggio e guardi il telefonino cento volte?

Attualmente non siamo a conoscenza dell’identità del suo nuovo amore. Tuttavia una cosa è certa: l’uomo in questione non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti così come ha affermato il diretto interessato: