Alfonso Signorini sotto attacco: “Saranno svelate cose che nessuno sa su di lui”

Continua la battaglia legale contro i detrattori del Grande Fratello Vip da parte di Alfonso Signorini. Indiscrezioni dicono che il conduttore del programma abbia querelato Salvo Veneziano. La notizia è stata data dal portale GossipeTV che ha pubblicato un articolo dove a parlare è una fonte molto vicina a Salvo che promette presto di far uscire notizie scottanti nei confronti di Signorini.

Fonte: Mediaset

La fonte ha confermato l’azione legale partita nei confronti di Salvo Veneziano con l’imprenditore siciliano che si dice pronto alla battaglia: “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini” – anticipa la fonte.

“Sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo sarà un libro aperto. Svelerà diversi scheletri presenti nell’armadio del conduttore. Veneziano non sarà solo in questa battaglia, ci sono già accordi con altri ex gieffini per scoperchiare il vaso di pandora. Peggio per lui che ha fatto la querela” – minaccia la fonte concludendo che Veneziano non ce l’ha minimamente con l’azienda Mediaset che anzi considera una famiglia.

Fonte: Google

Staremo a vedere come si concluderà questa storia. Salvo Veneziano aveva espresso parole dure nei confronti del conduttore e del programma.

“Il programma sta girando sul gossip perché è di questo che vive Alfonso. Credo che lo show dovrebbe essere diverso e per questo motivo vado avanti con la mia campagna contro Alfonso Signorini” – ha detto qualche giorno fa.

Fonte: Mediaset

“Molti hanno paura di lui e per questo lo elogiano. Sperano che lui dedichi loro spazio o li chiami nelle prossime edizioni del programma. Per me è diverso, io non ho paura di lui e nemmeno di altri, sono una mina vagante. Porto avanti le mie idee sempre senza nascondermi o avere timore di esporle. Questo perché non vivo di televisione e non devo niente a nessuno”.

Vedremo il siciliano che cosa ha da dire di così scottante nei confronti di Signorini.