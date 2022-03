Alfonso Signorini sparito dopo il Grande Fratello Vip: “Non ne posso più!”

Alfonso Signorini sparito dai social e dal piccolo schermo al termine della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il noto conduttore di Canale 5 ha confessato di aver bisogno di riposto dopo i sei mesi passati alla conduzione del reality con il classico doppio appuntamento serale.

Il direttore del settimanale Chi è fuggito alle Maldive per ritagliarsi un po’ di tempo per sé stesso, convinto di ricaricare le energie prima di tornare ai suoi impegni lavorativi. Il suo grande desiderio ora è quello di ‘sparire dai radar’ pronto a tornare più carico di prima con la settima edizione che prenderà forma le prime settimane di settembre.

Ancora una volta Alfonso Signorini sarà al timone del reality confermando tutte le indiscrezioni e le parole dette durante l’ultima puntata. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il noto conduttore si è lasciato andare spiegando quanto sia stata faticosa questa edizione del Grande Fratello Vip che ha battuto tutti i record in merito alla durata.

Alfonso Signorini sparito dalla tv: “Non ne posso più”

Il noto conduttore di Canale 5 ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni spiegando: “Ho accettato di fare questa intervista soltanto perché siete voi, ma sono a pezzi. Sto accusando tutta la stanchezza di questi sei mesi, che durante la maratona, per via dell’adrenalina, non ho avvertito”.

“Ora sparisco dai radar perché non ne posso più, ma al di là di questo, non vuol dire che a settembre tornerò come per magia. Mi fermo un mese e poi ricomincio a lavorare per la prossima edizione” spiega Alfonso Signorini durante l’intervista.

Il conduttore ha così ribadito quanto sia riuscito a mantenere un comportamento diplomatico anche davanti alle discussioni e ai comportamenti sbagliati dei concorrenti.

Alfonso infatti, ritiene di aver fatto un ottimo lavoro: “Mi hanno fatto capire una volta di più che ho i nervi saldi. Il “GF” è un programma molto esposto e dibattuto soprattutto in rete, dove spesso sono violenti, superficiali e in cattiva fede. Nonostante io non sia per niente social, restare indifferenti a quello che ti arriva addosso è difficile, soprattutto quando sei in diretta e devi trasmettere serenità ed entusiasmo”.