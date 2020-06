View this post on Instagram

FAKE NEWS Della serie ‘famo du risate’. 😂😂😂 A proposito, qualcuno avvisi il sito di @davidemaggioit che ha lanciato la CLAMOROSA notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle Frontiere dello spirito 😂😂😂🤪🤪🤪🤪